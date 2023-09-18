مركز التخاطب بميت شرف يواصل الدور المجتمعي في استقبال الحالات والعلاج مجاناً

واصل مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس، اليوم الإثنين ، عمله فى استقبال الحالات مجانا.

جاء ذلك ضمن برنامج جسور الأمل الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا (لأصحاب الهمم)، لدعم ذوي القدرات على مستوى محافظات الجمهورية،

كما يهدف مركز التخاطب إدارة شباب دكرنس ️إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية من ️جلسات تخاطب واختبارات، حيث يتم استقبال الحالات وتشخيصها من قبل أخصائيين متخصصين لمعرفة الحالة وما تحتاجه من رعاية وخدمات، إلى جانب برامج توعوية لأسرهم وأولياء الأمور تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم.

فيما يقوم بالاشراف بالمركز المدير الفنى لمركز التخاطب محمد عاطف فؤاد مسئول الإدارى بالمركز️ أسماء شعبان، وأخصائيات المركز مروه البغدادي، و مروه محمود، و نادين مجدى، و هدير عاشور، و إسراء السعيد، و ميادة عبد الخالق، و منى عبد العليم، مع كل الشكر والتقدير لمدير المركز حسام خليل، ورئيس مجلس الادارة أحمد إبراهيم.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ ومتابعة مجدى عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس، وتحت إشراف الدكتورة نانسى سمير منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، وأسماء العراقى مسئول مكتب قادرون باختلاف بالإدارة.

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