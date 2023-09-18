ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مروان محمد يقود فريق البنك الأهلي للفوز علي المجد السكندري بدوري الجمهورية

مروان محمد
مروان محمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجح فريق البنك الأهلي مواليد 2007، بقيادة تامر جبر، من تحقيق الفوز علي فريق المجد السكندري، بهدف دون رد في ببطولة الجمهورية، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين. 
وتألق مروان محمد حارس فريق البنك الاهلي، في المباراة بعد تصديه لعدة هجمات محققة. 
ونال الحارس شهادة المدير الفني بالاضافة الي خالد الحناوى مدرب الحراس الخاص بالفريق. 
وتعد مباراة الفريقين التي اقيمت مساء اليوم هي الجولة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين. 
يذكر ان اتحاد الكرة قد اعلن في وقت سابق عن اقتراب تكوين منتخب مصر للشباب مواليد 2007 خلال الايام المقبلة. 

d77ac0ce-0ec3-430c-a4ef-9cf6fb7145cd
d77ac0ce-0ec3-430c-a4ef-9cf6fb7145cd
0c603125-8995-49ff-8c25-644886176928
0c603125-8995-49ff-8c25-644886176928
14b656fe-d154-430e-b1dc-a32fb58ea5c4
14b656fe-d154-430e-b1dc-a32fb58ea5c4
3aaaf726-0f8e-410f-a3a0-4dcf4748ef76
3aaaf726-0f8e-410f-a3a0-4dcf4748ef76
be5bde42-29d8-4f09-9da5-05947fcd51e4
be5bde42-29d8-4f09-9da5-05947fcd51e4
ba35416e-972b-4168-ad81-5c3143fd0d45
ba35416e-972b-4168-ad81-5c3143fd0d45
471317b1-5b3a-4a1a-bce2-0c4883cd8ff8
471317b1-5b3a-4a1a-bce2-0c4883cd8ff8
ads
مروان محمد حارس البنك الاهلي فريق البنك الأهلي مواليد 2007 يحقق الفوز الأول
ads