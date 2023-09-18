نجح فريق البنك الأهلي مواليد 2007، بقيادة تامر جبر، من تحقيق الفوز علي فريق المجد السكندري، بهدف دون رد في ببطولة الجمهورية، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين.
وتألق مروان محمد حارس فريق البنك الاهلي، في المباراة بعد تصديه لعدة هجمات محققة.
ونال الحارس شهادة المدير الفني بالاضافة الي خالد الحناوى مدرب الحراس الخاص بالفريق.
وتعد مباراة الفريقين التي اقيمت مساء اليوم هي الجولة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين.
يذكر ان اتحاد الكرة قد اعلن في وقت سابق عن اقتراب تكوين منتخب مصر للشباب مواليد 2007 خلال الايام المقبلة.
البوابة سبورت
مروان محمد يقود فريق البنك الأهلي للفوز علي المجد السكندري بدوري الجمهورية
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نجح فريق البنك الأهلي مواليد 2007، بقيادة تامر جبر، من تحقيق الفوز علي فريق المجد السكندري، بهدف دون رد في ببطولة الجمهورية، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين.
نجح فريق البنك الأهلي مواليد 2007، بقيادة تامر جبر، من تحقيق الفوز علي فريق المجد السكندري، بهدف دون رد في ببطولة الجمهورية، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين.