وزير الرياضة: "إللي مش عايز مصر إحنا مش عايزينه".. فيديو

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اثناء استقبال بعثة المنتخب المصري لتنس الطاولة اليوم الاثنين فى مطار القاهرة تعليقًا علي هروب بعض اللاعبين: إللي مش عايز مصر إحنا مش عايزينه

جاء هذا خلال كلمته إلي منتخب تنس الطاولة بعد حصد المركز الأول على صعيد جدول ميداليات بطولة إفريقيا التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 11 وحتى 17 سبتمبر الماضي.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق 11 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات خلال البطولة بمختلف المنافسات.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، والبعثة المصرية، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة، وأبرزها نتائج أبطال مصر في البطولة الأفريقية وتأهلهم إلى أولمبياد باريس 2024، موضحًا على أن تلك النتائج المتميزه تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير وتحقيق المركز الأول، مؤكدًا على أن تنس الطاولة دائمًا ما يسجل لمصر إنجازات تاريخية وكبيرة، مؤكدًا على دعم القيادة السياسية المستمر والمتواصل للرياضة والرياضيين، وحرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل حصد الميداليات ورفع علم مصر عاليًا، بالإضافة إلى حرصه الدائم على استقبال البعثة ومتابعة النتائج أولا بأول.

وشهدت البطولة مشاركة منتخب مصر ب5 لاعبين على صعيد الرجال ومثلهم على صعيد السيدات، حيث مثل منتخب الرجال كل من عمر عصر ومحمد البيلي ويوسف عبدالعزيز وخالد عصر وأحمد صالح، أما منتخب السيدات فمثله كل من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي ومروة الهضيبي.