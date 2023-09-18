الأمم المتحدة: ليبيا قد تحتاج إلى 71 مليون دولار لتلبية احتياجات المتضررين من العاصفة

قالت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين، إن الخبراء يقدرون أن ليبيا سوف تحتاج إلى عشرات الملايين من الدولارات للتعامل مع احتياجات المتضريين من أعصار دانيال الذي ضرب البلاد قبل أيام.

وأوردت الشبكة الأمريكية اليوم عن تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "الشركاء في المجال الإنساني يطلبون 71.4 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا لـ 250 ألف شخص مستهدفين من بين 884 ألف شخص يقدر أنهم في حاجة إلى المساعدة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وصرّحت المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رولا أبو بكر، لشبكة "CNBC" قائلة إن "المنظمة لا تزال تجمع البيانات من البعثة على الأرض لتحديد التكلفة الكاملة للأضرار".

يُشار إلى أن العاصفة تسببت في مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وما زال آلاف آخرون في عداد المفقودين.