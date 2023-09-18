ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: ليبيا قد تحتاج إلى 71 مليون دولار لتلبية احتياجات المتضررين من العاصفة

الفيضانات في ليبيا
الفيضانات في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين، إن الخبراء يقدرون أن ليبيا سوف تحتاج إلى عشرات الملايين من الدولارات للتعامل مع احتياجات المتضريين من أعصار دانيال الذي ضرب البلاد قبل أيام.

وأوردت الشبكة الأمريكية اليوم عن تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "الشركاء في المجال الإنساني يطلبون 71.4 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا لـ 250 ألف شخص مستهدفين من بين 884 ألف شخص يقدر أنهم في حاجة إلى المساعدة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وصرّحت المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رولا أبو بكر، لشبكة "CNBC" قائلة إن "المنظمة لا تزال تجمع البيانات من البعثة على الأرض لتحديد التكلفة الكاملة للأضرار".

يُشار إلى أن العاصفة تسببت في مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وما زال آلاف آخرون في عداد المفقودين.

ads
ليبيا اعصار دانيال الامم المتحده
ads