الشيخ محمد بن زايد: استثمار الإمارات في مجال الفضاء هو استثمار للمستقبل

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن استثمار بلاده في مجال الفضاء هو استثمار للمستقبل الذي يقوم على العلم والتكنولوجيا، قائلًا: "من لا يستثمر في العلم ليس له مكان في المستقبل"، مشيرًا إلى أنه أصبح لبلاده اليوم بصمة واضحة في مجال الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء في كلمة لرئيس دولة الإمارات، خلال استقباله والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، رائد الفضاء سلطان النيادي لدى وصوله والفريق المرافق مطار أبوظبي الجديد، حيث تم تهنئته بعودته إلى أرض الوطن عقب نجاحه في إنجاز أطول مهمة في الفضاء في تاريخ العرب.. واستمعا منه إلى تجربته في الفضاء والدروس التي استفادها والتحديات التي واجهته خلال المهمة.

وقال رئيس الإمارات: "إن قطاع الفضاء من القطاعات النوعية.. والإمارات تبحث دائمًا عن الإنجازات النوعية التي تحدث الفارق.. لأننا في سباق تنموي كبير.. سواء على مستوى المنطقة أو العالم.. هذا السباق نكسبه بمثل هذه الإنجازات النوعية.. ونحن دائمًا نراهن على النوعية".

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يعزز رؤية الدولة القائمة على الاستثمار في الإنسان، وتمكينه، ودعم إمكاناته وتعزيز خبراته وقدراته، باعتباره جوهر تحقيق أي تقدم في كافة المجالات.

وقال: "إن وصول سلطان النيادي يمثل محطة رئيسية في مسيرة التطور العلمي لدولة الإمارات، كما يمثل نقطة مضيئة في رحلة الإمارات في الاستثمار في الإنسان التي بدأها المؤسسون ونكملها اليوم".