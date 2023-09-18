وزارة الشباب تستقبل بعثة السباحة بالزعانف بعد العودة من ألعاب البحر المتوسط

استقبل الدكتور ماهر غريب مدير عام الادارة العامة للحافز الرياضي والتكريم بوزارة الشباب والرياضة في مطار القاهرة الدولي بعثة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف العائدة من دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية التي أقيمت خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمدينة هيراكليون اليونانية.

وانهت بعثة مصر ألعاب البحر المتوسط في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات.

وكان لمنتخب السباحة بالزعانف نصيب الأسد والفضل في احتلال مصر هذا الترتيب حيث توجت السباحة بالزعانف ب 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، لتحتل بهم المركز الثالث في جدول ميداليات اللعبة.

وجاءت تفاصيل الميداليات كالتالي:

الميداليات الذهبية:

احرز منتخب مصر الميدالية الذهبية لمنافسات 2 كم 4x تتابع مختلط سباحة مونو بزمن قدره 1:19:06.7 ، ويتكون الفريق من محمود وليد وإبراهيم أحمد فتحي وجميلة علي وندى مجدي.

وتوجت جميلة علي بالميدالية الذهبية لمنافسات 4 كم مونو سيدات محققة زمن 42:48.2 متفوقة على سباحة ايطاليا زاغيت التي احرزت الفضية ولاعبة اليونان تسيانو التي حققت البرونزية

وفاز مروان العمراوي بالميدالية الذهبية في سباق 2 كم زعانف مزدوجة رجال محققًا 20:50.8 ،

وتوجت لوجين شوقي أبو الروس ، بذهبية سباق 200 م زعانف مزدوجة بزمن 1.49.67 محققة رقم جديد للدورة المتوسطية الشاطئية.

الميداليتين الفضيتين:

فازت لوجين شوقي أبو الروس بفضية 200 زعانف مزدوجة محققة زمن 49.07 خلف لاعبة اليونان بيراكي، فيما حققت لاعبة ايطاليا ماجوجا الميدالية البرونزية.

واحرز أحمد هشام رضوان الميدالية الفضية في سباق 2 كم زعانف مزدوجة رجال بزمن 22:19.4.

الميداليتين البرونزيتين:

أحرز أحمد هشام البرونزية في منافسات 200 زعانف مزدوجة بزمن 1:38.06 خلف لاعب كرواتيا ماريك الذي فاز بالذهبية ولاعب فرنسا شيدرو الذي حقق الفضية.

وحقق سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية في منافسات 100 متر مونو برقم 35.58 ، خلف سباحي اليونان.

وافتتح الخماسي الحديث التتويج لبعثة مصر في هيراكليون باليونان بالحصول على برونزية الزوجي المختلط من خلال الثنائي يوسف بيومي وحبيبة هيثم.