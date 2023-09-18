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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الضفة ويستهدف طواقم طبية وصحفية بغزة

عناصر من قوات الاحتلال
عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا فلسطينيا بالرصاص الحي واعتقلته، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب عدد من الشبان خلال تواجدهم بالقرب من المدخل الغربي لبلدة عزون في محافظة قلقيلية، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب المصاب، دون أن يتسنى معرفة هويته أو طبيعة إصابته.

وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز بشكل مباشر ومكثف تجاه سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والصحفية المتواجدة شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطاع.

وكان المئات من المواطنين الفلسطينيين تظاهروا قرب الشريط الحدودي شرق مدينة غزة وبلدة جباليا، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق المسجد الأقصى المبارك، والأسرى.

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الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية قلقيلية
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