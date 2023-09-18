بوتين: الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأداء الاقتصاد الوطني، منوها بأن الوضع في الاقتصاد من حيث المؤشرات الرئيسية أفضل بكثير من التوقعات، كما أنه صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل.

وأضاف بوتين - خلال اجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة بشأن الموازنة الروسية للأعوام 2024-2026، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين - أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، وحاليا من المهم تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل ".

ونوه بأن إيرادات الميزانية من النفط والغاز في شهري يوليو وأغسطس من 2023 صعدت إلى المستوى الذي كان في نفس الفترة من 2022، كما أنها تواصل النمو.

وتطرق إلى أن الميزانية الروسية مجددا حققت في أغسطس الماضي فائضا، مبينا في الوقت نفسه أنه منذ بداية العام الجاري وبشكل عام سجلت الميزانية عجزا بسيطا.

ورأى الرئيس الروسي أن إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي متعلقة بتسارع التضخم، مشيرا إلى أنه "من الضروري إدراك الأسباب التي تقف وراء تراجع العملة الروسية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب".