الجيش الأمريكي يبحث عن مقاتلة مفقودة طراز "إف-35" بعد حادث قرب قاعدة تشارلستون الجوية

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، أنه يبحث عن مقاتلة حربية مفقودة من طراز "إف-35" تبلغ قيمتها ما يقرب من 100 مليون دولار، بعد وقوع حادث بالقرب من قاعدة تشارلستون الجوية بولاية ساوث كارولينا أمس الأحد.

وقال المسئولون العسكريون في قاعدة تشارلستون الجوية المشتركة، في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إنهم يعملون مع قاعدة مشاة للبحرية "لتحديد موقع الطائرة التي تورطت في حادث مؤسف بعد ظهر أمس الأحد، وغادرها الطيار بسلام ويخضع حاليا للرعاية الطبية".

وناشد البيان السكان المحليين بالإدلاء بأي معلومات عن الطائرة المفقودة لمركز عمليات الدفاع الأساسي.

وأثار الحادث دهشة الكثير من المسئولين الأمريكيين؛ حيث تساءلت نائبة الكونجرس عن ولاية ساوث كارولينا نانسي ميس: "كيف يمكن أن تفقد طائرة "إف-35"؟ كيف لا يوجد جهاز تتبع ونطلب من المواطنين العثور على طائرة وتسليمها؟".

يُشار إلى أن الطائرة المفقودة من طراز "إف-35 لايتنيغ الثانية"، وهي طائرة من الجيل الخامس وواحدة من الطائرات الحربية الأكثر تطورًا في العالم؛ وتتكلف حوالي 80 مليون دولار لصناعتها.