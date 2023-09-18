السفير السويسري بطهران يرافق الأمريكيين المفرج عنه من إيران إلى قطر

رافق السفير السويسري لدى إيران، الطائرة التي أقلت المواطنين الأمريكيين الخمسة المفرج عنه من السجون الإيرانية، طبقًا للصفقة التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن جميع الإيرانيين المحتجزين لدى الولايات المتحدة الأمريكية تم الإفراج عنهم في إطار الصفقة المبرمة بين طهران وواشنطن مؤخرًا، والتي قضت بتبادل السجناء بالإضافة إلى الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية لدى بنوك كوريا الجنوبية بوساطة قطرية.

التليفزيون الرسمي الإيراني أكد أن إيرانيان من أصل خمسة وصلوا إلى قطر بعد أن أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية عنهم تمهيدًا لعودتهم إلى إيران.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن أسماء بعض المفرج عنه من جانب السلطات الأمريكية وهم مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، مؤكدة أن الثلاثة الأخرين رفضوا العودة إلى إيران بعد الإفراج عنهم.