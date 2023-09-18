وكيل وزارة الخارجية البريطانية يزور كندا والولايات المتحدة لتعزيز العلاقات طويلة الأمد

أعلنت الحكومة البريطانية أن وكيل وزارة الخارجية البريطانية لمنطقة (الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي) ديفيد روتلي، يقوم بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى كندا والولايات المتحدة اليوم الإثنين.

وقال وزير الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي ديفيد روتلي "هناك القليل من العلاقات التي تضاهي تلك التي تتقاسمها المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وأنا أتطلع إلى تعزيز علاقاتنا العميقة وطويلة الأمد خلال زيارتي".

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن الزيارة ستكون لتعميق العلاقات الأمنية مع اثنين من أقرب حلفاء المملكة المتحدة وتعزيز الروابط الاقتصادية التي تدعم الوظائف على جانبي المحيط الأطلسي.

وخلال زيارته إلى كندا، سيلتقي روتلي بالقادة الفيدراليين والإقليميين على مدار يومين في العاصمة الكندية، بما في ذلك السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي روب أوليفانت لمناقشة التعاون بين المملكة المتحدة وكندا بشأن قضايا الأمن العالمي.

وتشترك المملكة المتحدة وكندا في علاقة استخباراتية وأمنية فريدة من نوعها، ومن المقرر أن يناقش روتلي التنسيق بشأن العقوبات ضد روسيا وتشجيع التعاون الدولي والدعم لأوكرانيا.

وستتبع ذلك رحلة تستغرق يومين إلى تكساس ولويزيانا حيث سيدعم بلاده باعتبارها شريكًا استثماريًا وتجاريًا عظيمًا، وسيسلط الضوء على العلاقات الأمنية والدفاعية التي لا مثيل لها بين البلدين.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة استثمرت بالفعل أكثر من تريليون دولار في اقتصاد كل منهما، وتدعم المملكة المتحدة المزيد من الوظائف في أمريكا أكثر من أي دولة أخرى، حيث يعمل أكثر من 110 آلاف شخص من تكساس وحوالي 16 ألف من سكان لويزيانا في الشركات البريطانية".

وأضافت "النمو الاقتصادي وخلق وظائف أفضل أجرًا تعد من بين الأولويات الخمس التي حددها سوناك، وسيناقش روتلي مع القادة السياسيين ورجال الأعمال كيف يمكن للمملكة المتحدة والولايات المتحدة تعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية لتحقيق الشراكات من خلال إعلان الأطلسي".