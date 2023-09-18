الأسطول الروسي يُجري مناورات واسعة بمشاركة 50 غواصة وسفينة شمال المحيط الهادئ

أجرى الأسطول الروسي مناورات واسعة بمشاركة 50 غواصة وسفينة، تدربت فيها الطواقم المشاركة على حماية الطريق البحري الشمالي؛ عبر بحر "بيرينج" شمال المحيط الهادئ بين كتلتي أوراسيا والأمريكيتين.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين، أنه تم خلال المناورات إطلاق صواريخ مجنحة من أنواع "فولكان" و"جرانيت" و"أونيكس" على أهداف تحاكي مجموعة من سفن العدو المفترض في بحر بيرينج، مبينة في الوقت نفسه أنه شارك في التدريبات التكتيكية نحو 10 آلاف عسكري وأكثر من 50 سفينة وغواصة.

يذكر أن بحر" بيرنج" هو بحر يقع في شمال المحيط الهادئ ويشكل مع مضيق بيرينج حوضا بين أكبر كتلتين أرضيتين على أرض أوراسيا والأمريكتين.