أوكرانيا تعتزم مقاضاة دول أوروبية "لرفضها إسقاط حظر مؤقت" على تصدير منتجاتها الزراعية

قال نائب وزير التنمية الاقتصادية والممثل التجاري الأوكراني، تاراس كاتشكا، إن كييف تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا لرفضهم إسقاط حظر مؤقت قائم على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وأضاف كاتشكا، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين، أن أوكرانيا تخطط لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية اليوم وأنها سوف ترد على "استهداف صادراتها من الفاكهة والخضراوات. من المهم إثبات أن هذه التصرفات خاطئة من الناحية القانونية".

يذكر أن القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو سمحت لبولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا بحظر المبيعات المحلية للقمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية، مع السماح بعبور هذه الشحنات لتصديرها إلى أماكن أخرى. وبعدما قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، أعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر قيودها الخاصة على واردات الحبوب الأوكرانية يوم الجمعة.