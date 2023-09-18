بوتين: مرحلة تعافي الاقتصاد انتهت.. وروسيا صمدت أمام ضغوط العقوبات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "مرحلة تعافي اقتصاد بلاده قد انتهت، وأن موسكو صمدت أمام ضغوط العقوبات".

وأفادت وكالة الأنباء الروسية اليوم الأثنين، بأن بوتين أوضح - خلال اجتماع مع حكومة بلاده، حول تشكيل الموازنة الاتحادية لعام 2024، والتخطيط لعامي 2025 و2026 - أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي بنتائج نهاية العام يمكن أن يصل إلى ما بين 2.

5% و2.8%".

وأشار إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، ومن المهم الآن تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة على المدى الطويل"، لافتًا إلى أن إيرادات الميزانية من النفط والغاز في يوليو وأغسطس عادت إلى مستويات العام الماضي، والنمو النشط يتواصل".

وقال بوتين إنه سيعقد اجتماعًا منفصلًا مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 18 سبتمبر الجاري.