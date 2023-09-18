رئيس البرلمان النمساوي يبحث دعم العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

قال رئيس البرلمان النمساوي فولفجانج سوبوتكا، اليوم الاثنين، إنه ناقش دعم العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى القضايا العالمية مع نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب السابقة، وممثلي الكونجرس.

وأضاف سوبوتكا - في تصريحات أثناء جولة يجريها حاليًا في واشنطن ونيويورك وبوسطن - أنه التقى أيضًا مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أعرب عن تقديره الكبير لدور النمسا النشط للغاية في مهام الأمم المتحدة.

وأشار سوبوتكا إلى أنه ناقش أيضًا مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في سياق سياسي مع الأمين العام للأمم المتحدة وعمدة مدينة نيويورك، مضيفًا أن استخدام الذكاء الاصطناعي والمناهج المختلفة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كان موضوع حوار مع أساتذة من كلية هارفارد كينيدي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذين ركزتهم أبحاثهم على الفرص والمخاطر والخيارات التنظيمية.

وذكر سوبوتكا أن البرلمان النمساوي سيعمل مع معهد إدوارد إم كينيدي من بوسطن في المستقبل بهدف تثقيف الجمهور حول دور مجلس الشيوخ وتعزيز الديمقراطية.