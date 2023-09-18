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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول أمريكي يؤكد مغادرة السجناء الأمريكيين الخمسة المفرج عنهم لإيران

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أنه تم الإفراج عن المواطنين الأمريكيين الخمسة المحتجزين في إيران وغادروا طهران على متن طائرة في طريقهم إلى العاصمة القطرية الدوحة ليتوجهوا منها إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار اتفاق أمريكي - إيراني.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أنه بموجب الاتفاق، ستفرج الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية بقيمة 6 مليارات دولار شريطة أن يتم استخدامها في الخدمات الإنسانية فقط.

كما يتضمن الاتفاق أيضا إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.

وأشارت القناة إلى أن المواطنين الأمريكيين المفرج عنهم هم سياماك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طهباز، بالإضافة إلى اثنين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهما.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين سيمثل انجازا دبلوماسيا مهما بعد سنوات من المفاوضات المعقدة وغير المباشرة بين واشنطن وطهران.

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الإدارة الأمريكية إيران الولايات المتحدة
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