اقرأ غدا في "البوابة".. حرب باردة: النفط يحول ليبيا لساحة صراع بين أمريكا وروسيا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم تكشف في "الضفة الأخرى": أبوعبيدة يوسف العنابي زعيم القاعدة الجديد

حرب باردة: النفط يحول ليبيا لساحة صراع بين أمريكا وروسيا

.. وموسكو تنافس الصين والغرب على "القرن الأفريقي"

قمة مصرية إماراتية.. الأزمات الإقليمية والدولية تتصدر لقاء السيسي وبن زايد

الجيش الأمريكي يطلب المساعدة من المواطنين للعثور على الطائرة المقاتلة المفقودة

أطفال اليمن يضطرون للعمل ويقعون في براثن "الحوثي"

تايوان تكتشف 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة