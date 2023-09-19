محاولات لتجهيز فتوح لموقعة الزمالك وبيراميدز واستمرار غياب"زيزو"

يستعد فريق الزمالك، لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

ويسعى الجهاز الفني والطبي للزمالك في الساعات الجارية لتجهيز أحمد فتوح من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وذلك في محاولة للحاقه للقاء بيراميدز المقبل .

بينما سيستمر غياب أحمد سيد زيزو عن الزمالك أمام بيراميدز وذلك للإيقاف لمباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

وغاب زيزو عن الزمالك في مباراة أرتا سولار ايضا في المباراة الماضية وذلك بداعي الإصابة .

في السياق ذاته نفى مصدر بنادي الزمالك، تمرد نجم الفريق أحمد مصطفى «زيزو»، في الفترة الحالية بسبب مستحقاته المتأخرة، مؤكدًا أن «زيزو» من اللاعبين المميزين بالفريق، ولم يفتعل أي مشاكل طوال فترة تواجده بالنادي الأبيض.

وأضاف المصدر، أن «زيزو» حصل على جزء من مستحقاته المتأخرة ويتبقي جزء كبير له وللاعبين، وهناك خطة من جانب اللجنة الحالية التي تدير الزمالك برئاسة عماد البناني، تشمل سداد جزء كبير من المستحقات خلال الفترة القليلة المقبلة وقبل موعد الانتخابات، على أن يقوم مجلس الإدارة الجديد الذى سيتولي مهمة قيادة نادي الزمالك بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل بحل الأزمات المالية التي يعاني منها أكثر من فريق داخل النادي، وأبرزهم فريق الكرة، واليد، والطائرة، وفريق كرة السلة، وذلك حتى يتمكن اللاعبون من المنافسة على الألقاب المحلية والعربية والأفريقية في الموسم الجديد الطويل لمختلف الألعاب.