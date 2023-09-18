في غياب بنزيما.. اتحاد جدة يعبر أجمك بسهولة في دوري أبطال آسيا

فاز فريق اتحاد جدة السعودي على فريق أجمك أولماليك الأوزبكي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل الاتحاد جميع الأهداف في الشوط الأول، حيث افتتح هارونا كمارا التسجيل في الدقيقة 11، وأضاف رومارينيو هدفين آخرين في الدقائق 15 و42 من ركلة جزاء، وشهدت المباراة غياب الفرنسي كريم بنزيما بسبب إصابة تعرض لها في تدريبات الفريق.

وبدأ الاتحاد المباراة أمام أجمك بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد المعيوف

في خط الدفاع: حسن كادش – عمر هوساوي – أحمد شراحيلي – مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – أحمد بالمسعود.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – هارون كمارا – رومارينيو.

بهذا الفوز، حصل اتحاد جدة على 3 نقاط في بداية مشواره في البطولة، بينما لا يزال أولماليك بدون نقاط.

