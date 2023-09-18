غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته لموقعة بيراميدز بالدوري

يستأنف فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز بعد غد الخميس في الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وخسر الزمالك، السبت الماضي، بنتيجة 2-0 أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي في مباراة الذهاب بالجولة الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحصل لاعبي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات أمس الإثنين وذلك لتجنب تعرضهم للإرهاق.

وتضم قائمة الزمالك في الموسم الجديد كل من:

محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.