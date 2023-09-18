قافلة شاملة للأسر الأكثر احتياجًا في شمال سيناء

أستقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، القافلة الشاملة للأسر الأكثر احتاجًا في شمال سيناء، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن مبادرة قطار الخير، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، على غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عبدالرحمن بدوي، ممثل وزارة التنمية المحلية، عمرو مجدي مسؤول القوافل والفعاليات بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، أحمد الشاطر، نائب مسؤول القوافل والفعاليات بالتحالف.

وقال المحافظ، إن القافلة تضم 7 الاف كرتونة مواد غذائية، 1000 كرتونة حلوي المولد النبوي الشريف، 1000 شنطة مدرسية شاملة الأدوات المدرسية، 4 أطنان من اللحوم البلدي.

أضاف المحافظ، أن القافلة تضم أيضًا قافلة عيون للكشف على المواطنين وتسليم النظارات بالمجان، وتحويل من يحتاج عمليات إلى المستشفيات وتحمل التكاليف، بجانب عيادة رفع مقاسات وتركيب أطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والشركة مع التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات المصرية وخاصة محافظة شمال سيناء طبقًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف على غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه طبقًا لتوجيهات المحافظ سيتم توزيع المساعدات على الاسر الأكثر احتياجًا في مختلف مراكز المحافظة.

وأشار الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن قافلة العيون يجري تنفيذها في قرية عاطف السادات بالعريش لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا وتوفير النظارات الطبية وتحويل الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج واجراء العمليات الجراحية مجانًا.