صيانة مدرسة جبل الحلال الابتدائية بقرية الغرقدة بوسط سيناء

تفقد اليوم العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء التجمع التنموي بالكيلو ٦١ بقرية بغداد مركز الحسنة بوسط سيناء وذلك للوقوف على أخر الاستعدادات تمهيداً لتشغيله فعليا بعد تلافي جميع الملاحظات الخاصة ببعض المرافق الخدمية داخل التجمع.

وقد تفقد السكرتير العام للمحافظة ومرافقوه المنشأت بدءا من السوق والمسجد ومركز الشباب والرياضة والملعب وغيرها من المنشأت والمرافق الخدمية بالتجمع وذلك بعد تلافي جميع الملاحظات الخاصة وإزالة جميع المعوقات التي كانت تحول دون التسليم

وقال رئيس مجلس مدينة الحسنة سعد خليل بغدادي ان التجمع التنموي متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم أرض زراعية مجهزه بـ ٥ أفدنة لكل منتفع ومنزل سكني ومدرسة تعليم أساسي وديوان وساحه رياضة ومرافق خدمية متنوعة بما يضمن خدمة المواطن داخل التجمع ولتحقيق أعلي أداء خدمي متميز٠

كما يتواصل العمل لليوم الثاني على التوالي في إزالة الكثبان الرملية من داخل وبمحيط مدرسة جبل الحلال الابتدائيه و الاعداديه بقرية الغرقدة مركز الحسنة بوسط سيناء بناءاً على توجيهات السيد الوزير محافظ شمال سيناء

و قام اليوم رئيس المركز والمدينة يرافقه محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة بالإشراف على إستكمال الأعمال وأكد أنه تم تكليف الحملة الميكانيكية للدفع باللودر الخاص بمجلس المدينة والمعدات اللازمة لرفع وإزاحة جميع الرمال العالقة داخل المدرسة بفعل الرياح والتقلبات الجوية خلال الفترة الماضية

وأكد رئيس المركز والمدينة على الإدارات المختصة باستمرار متابعة تنفيذ الأعمال لعودة الحياة الي طبيعتها داخل المدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد حرصا على سلامة جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة ومنعا لحدوث أي أزمة قد تحدث .