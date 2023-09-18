انطلاق حفل ختام مهرجان المسرح العربي بدقيقة حداد على الفنان أشرف مصيلحي

انطلقت فعاليات ختام مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة التي تحمل إسم الفنان الكبير ماجد الكدواني، بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بحضور الدكتورة غادة غباره رئيس اكاديمية الفنون، الفنان عمر عبد الجليل، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان كريم الحسيني، ومحمد عصمت مدير المهرجان.



بدأ فعاليات حفل الختام بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل أشرف مصيلحي، ثم عرض استعراضي وغنائي شارك به عدد من الشباب الفنانين، ثم تم عروض مقاطع من العروض المشاركة بالمهرجان.



ووجه الفنان ماجد الكدواني رسالة شكر عبر الفيديو وذلك بسبب عدم تواجده اليوم بالمهرجان، كما وجه التحية والتهنئة لطلبة معهد الفنون المسرحية، والعروض الفائزة.

وعبرت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بوجود نشاط مثل مهرجان المسرح العربي وبفاعليات الدورة الرابعة لهذا المهرجان، مؤكدة على اهمية هذا المهرجان.

و اضافت جبارة، في كلمتها، أن معهد الفنون المسرحية يحرص بشكل كبير على اخراج عمل متميز ومختلف مقدمة الشكر لاتحاد الطلبة ومحمد عصمت مدير المهرجان لأنهم جزء كبير لإنتاج هذا المهرجان.

كما خصت بالشكر للجنة التحكيم الرائعة ولجنة المشاهدة وايضا كل شركاء النجاح اللذين ساهموا بمساعدتهم مثل «الاوبرا، قصور الثقافة، الاستاذ مسعد فودا نقيب السينمائيين وكل من ساهم بالمساعدة».