طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى بالدوري



فاز فريق الكرة بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني،على نظيره البنك الأهلي،بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين،على ملعب استاد الرياضة العسكري بالقاهرة،ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

أنتهى الشوط الأول بين فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولكن تغييرات عبد الحميد بسيوني،المدير الفني لفريق طلائع الجيش،صنعت الفارق خلال سير المباراة خلال الشوط الثاني،لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بهدفين نظيفين على حساب البنك الأهلي.

سجل أهداف طلائع الجيش،يسري وحيد في الدقيقة ٦٣،وعبد الرحمن شيكا في الدقيقة ٨٧.