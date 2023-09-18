التحريات تكشف حقيقة تورط شاب فى وفاة والدته بدار السلام

دلت التحريات فى واقعة العثور على جثة سيدة بمنطقة عزبة خيرالله بمنطقة دار السلام بالقاهرة أن الوفاة طبيعية. وأضافت التحريات أنه لا صحة لتورط أبنها فى وفاتها بعدما انتشرت أخبار وسط الأهالى عن تورطه فى الواقعة.

رصدت أجهزة الأمن بالقاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداول منشور عن قيام شاب بوقوع جريمة قتل بأحد الشوارع بمنطقة عزبة خيرالله بدائرة قسم شرطة دار السلام وقيام شاب بقتل والدته البالغة من العمر 80 عاما.

وبإجراء التحريات تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة وتم استخراج تصريح دفن لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.