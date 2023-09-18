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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بيانات التضخم الأمريكية تعصف بأسعار الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار واليورو بنهاية تعاملات اليوم

الشيكل
الشيكل
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أنهى الشيكل الإسرائيلي تعاملات اليوم – الاثنين – على انخفاض ملحوظ امام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

وقال متعاملون إن البيانات الخاصة بارتفاع مستويات التضخم السنوي في الولايات المتحدة على 3.7% وما أثارته من تكهنات بلجوء الفيدرالي الأمريكي إلى رفع جديد للفائدة قد ألقى بضغوط سالبة على سعر صرف العملة الإسرائيلية في مواجهة الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 0.553% أمام الشيكل.

وفي ختام اليوم بيع الدولار الأمريكي بـ 3.819 شيكل، فيما بيع اليورو الأوروبي بـ 4.069 شيكل بصعود نسبته 718ر% وذلك مقارنة بإقفال تعاملات اسواق الصرافة الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي.

كانت بيانات التضخم الأمريكية قد تسببت في تراجع مستويات أسعار الأسهم في بورصة نيويورك أمس – الأحد – حيث فقد مؤشر داو جونز 0.1% عند الإقفال وفقد مؤشر ناسداك نسبة 1% من مستواه وفقد مؤشر ستاندارد اند بورز للأسهم الخمسمائة القائدة نسبة 0.6% من مستواه بنهاية تعاملات اسواق الاسهم الأمريكية أمس.

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التضخم الدولار الشيكل الإسرائيلي
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