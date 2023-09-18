المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان: طالبان تشارك في اجتماع "صيغة موسكو"

أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف، اليوم الإثنين، مشاركة حركة طالبان في المحادثات التي تُعرف بـاسم "صيغة موسكو" بشأن التسوية الأفغانية، والمقرر عقدها في مدينة كازان الروسية في 29 سبتمبر الجاري.

وقال كابولوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية حول إمكانية مشاركة حركة "طالبان" في اجتماع صيغة موسكو، "نعم، سيشاركون في الاجتماع. لقد أكدوا لنا مشاركتهم".. مُضيفًا أن جميع المشاركين في صيغة موسكو تقريبًا أكدوا حضورهم في اجتماع كازان.

كما أشار إلى أن القضايا الرئيسية على جدول أعمال الاجتماع ستتمحور حول الإرهاب وجرائم المخدرات في أفغانستان، فضلا عن شمولية حكومة طالبان المؤقتة، وأكد، ردًا على سؤال عما إذا كانت صيغة موسكو ستناقش عدم وفاء طالبان بالتزاماتها: "سنفعل ذلك بالتأكيد".

وأوضح، في هذا السياق، "لكن هذا لن يكون التركيز الوحيد. هناك العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بمصالح دول المنطقة التي تشكل صيغة موسكو. وتشمل أجندتها بالطبع قضية الإرهاب وجرائم المخدرات".

وأضاف: "وبقدر ما يتعلق الأمر ب أفغانستان نفسها، فإن التركيز سيكون على تشكيل حكومة شاملة عرقيًا وسياسيًا. وستتم مناقشة هذه الأمور بالتأكيد في هذا السياق".

يُشار إلى أنه تم إنشاء صيغة موسكو بشأن أفغانستان، في أبريل2017، وهي تجمع 11 دولة مهتمة بالاستقرار الأفغاني، وهي روسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وطاجيكستان وقيرجيزستان وأوزبكستان وتركمانستان.