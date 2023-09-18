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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القس أندريه زكي يلتقي عددًا من القيادات الإنجيلية البارزة بالولايات المتحدة

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عددًا من القيادات الإنجيلية البارزة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ختام جولتهم في مصر، والمشاركة في عدد من الفعاليات الخاصة بإعداد القادة الشباب للكنيسة، بتنظيم tc مصر، ومشاركة القس طوني جورج، مدير خدمة tc في مصر والشرق الأوسط.


وخلال اللقاء عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بنجاح جولتهم ونشاطهم في خدمة المجتمع المصري، من خلال موتمر إعداد القادة الشباب للكنيسة، وقال رئيس الإنجيلية خلال الحوار: "نعمل من أجل الشباب، ليكونوا قادة قادرين على البناء، ويكونوا بركة حقيقية لبلادنا الغالية مصر، ونسعى دائمًا أن تكون الكنيسة حاضنة للشباب، وقادرة على إعداد القادة الشباب لبلادنا والكنيسة، كما أن أسعد أيام حياتي هي العمل مع الشباب".

وخلال جولتهم بمصر شارك الضيوف في لقاء "كنيسة حاضنة للشباب" بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، اليوم الاثنين، ومؤتمر إعداد قادة الشباب من ١٥ - ٢٠ سنة في بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر "أجابيه"، الأسبوع الماضي، بحضور أكثر من ٨٠٠ شاب وشابة من مختلف الكنائس الإنجيلية عبر الجمهورية.

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أعداد القادة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس طوني جورج مدير خدمة tc في مصر والشرق الأوسط الولايات المتحدة الأمريكية خدمة المجتمع مصري موتمر
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