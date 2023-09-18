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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يفقد الشيبي وتوفيق أمام الزمالك

محمد الشيبي
محمد الشيبي
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يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود الثنائي محمد الشيبي وأحمد توفيق عن مباراة الزمالك في افتتاح مشوار الفريق في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس المقبل، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري عن غياب الثنائي أمام الزمالك، بعدما حصل محمد الشيبي على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء الأهلي الأخير في الموسم الماضي، كما تعرض أحمد توفيق لاعب الوسط للطرد في ذات المباراة، وبالتالي يغيب عن مواجهتي الزمالك والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية.

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