رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: ندعم السيسي لانتخابات الرئاسة

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم العمل الأهلي التنموي، وذلك بداية من اعتبار 2022 عام المجتمع المدني حتى تأسيس التحالف الوطني ودعمه للبرامج المجتمعية لحماية المواطنين وإصدار قانون خاص بالمنظمات الأهلية.

وقال طلعت عبد القوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي أعاد مصر بقوة إلى إفريقيا والمنطقة العربية والعالم.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: الرئيس السيسي لم يورطنا في معركة خارج الوطن، واجتزنا في عهد العديد من الجوائح وعلى رأسها كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيدا بقرارات الحماية المجتمعية التي أصدرها الرئيس أمس الأول، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتابع عبد القوي: أطالب المواطنين بنظرة للواقع، هناك من شكك في مبادرة حياة كريمة، لكن الرئيس أثبت عكس ذلك، وأنه أكثر شخص يشعر بالمواطنين ومحافظا على الوطن، بالرغم من ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية.

واختتم: لن نعطي فرصة للعناصر الضبابية التي تريد هدم وتخريب الدولة لهم مرة أخرى، وكلنا داعمون للرئيس السيسي من خلال التحالف بدعم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.