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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس مجلس القبائل والعائلات: قرارات السيسي أثلجت صدورنا.. وأثبتت أنه يشعر بالمواطن

الشيخ كامل مطر رئيس
الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية
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قال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بني سويف أثلجت صدورنا جميعا، وتزامنت مع مؤتمر حاشد لمجلس العائلات في شبرا، وتليت عليهم القرارات، وكان وقعها عليهم ممتازا.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي قصد بقرارات بني سويف تخفيف الأعباء التي يعاني منها المواطن جراء الأزمة العالمية في الاقتصاد.

وأوضح الشيخ كامل أن الرئيس السيسي أثبت أنه يشعر بالمواطن، وقد جاءت هذه القرارات في مكانها الصحيح، ونحن كمجلس القبائل والعائلات المصرية وكقاعدة شعبية نثمن هذه القرارات.

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الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي بني سويف
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