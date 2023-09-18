السودان يناشد المجتمع الدولي إدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع

ناشدت وزارة خارجية السودان، المجتمع الدولي "حكومات ومنظمات دولية وإقليمية وحقوقية وإعلام"، إدانة الجرائم البربرية التي ترتكبها قوات الدعم السريع وتصنيفها جماعة إرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية بالسودان- في بيان، اليوم /الاثنين/- قدرة الشعب وقواته المسلحة على هزيمة مخطط تدمير الدولة السودانية، واستعادة مؤسساتها بافضل مما كانت عليه وذلك بعون الأشقاء والأصدقاء.

كما أكدت أن قوات الدعم السريع مازالت تواصل جرائمها الإرهابية المنكرة التي تستهدف القضاء على مقومات الدولة في البلاد، مشيرة إلى أنه بعد هزيمتها في ميادين القتال، لجأت القوات المتمردة خلال اليومين الماضيين لعمليات التخريب والحرائق في إطار حملتها الشريرة والممنهجة لتدمير العاصمة القومية، وارتكابها سلسلة حرائق استهدفت عددا من المؤسسات الاقتصادية والمباني التجارية الرئيسية والمهمة في البلاد التي تعد من ركائز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الخارجية السودانية أن ما ارتكبته قوات الدعم السريع من حرائق للمؤسسات الوطنية يضاف لما سبقها من فظائع مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غرب وجنوب دارفور، وجرائم الاغتصاب واختطاف المدنيين وقتلهم، والتجنيد القسري للأطفال، وطرد سكان العاصمة من منازلهم واحتلالها، ونهب البنوك والأسواق والمصانع وممتلكات المواطنين وسياراتهم، وتدمير الجامعات والمتاحف والمؤسسات الثقافية، وتحويل المستشفيات ودور العبادة إلى ثكنات عسكرية وغيرها من الفظائع.

كما أكدت أن المستوى الذي وصلت إليه فظائع القوات المتمردة لم يعرف له مثيل حتى على أيدي أسوأ الحركات الإرهابية العابرة للحدود، والتي تضافرت جهود الأسرة الدولية للقضاء عليها.