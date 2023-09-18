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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

جربة.. تحولت إلى "جزيرة الأحلام" على لائحة التراث العالمي لليونيسكو

جزيرة جربة
جزيرة جربة
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أدرجت جزيرة جربة بدولة توني على لائحة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو" الإثنين، خلال الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي المنعقدة في المملكة العربية السعودية.
وتضاف جزيرة جربة إلى قائمة المواقع التونسية المصنفة تراثا عالميا وهي المدرج الروماني بالجم والموقع الأثري بقرطاج ومدينة تونس العتيقة وسوسة والقيروان وكركوان البونية وموقع دقة الأثري كآخر موقع تونسي تم تصنيفه منذ سنة 1997.
جزيرة جربة
• هي جزيرة تقع في جنوب شرق تونس في خليج قابس.
• تبلغ مساحتها 514 كيلو متر مربع وتعد أكبر جزر شمال إفريقيا (شريطها الساحلي طوله 125 كيلومتر).
• تلقب بـ"جزيرة الأحلام".
• لها تراث ثقافي ثري من أبرز معالمه الجوامع وبروج المراقبة.
• المجتمع الجربي هو خليط مركب يضم أعراقا وأديانا مختلفة تتعايش فيما بينها.

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المملكة العربية السعودية جنوب شرق تونس لجنة التراث العالمي منظمة اليونسكو جزيرة جربة
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