المصرية للاتصالات تكشف مصاريف مدارس we

أكدت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، الوزارة وجهت بالتوسع في إنشاء 5 مدارس «we» للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرة إلى أن نتائج وتقييمات الطلبة مشرفة محليا ودوليا من قبل المؤسسات الدولية مثل «جايكا».

وقالت خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن القيادة السياسية وجهت بوجود مدرسة we للتكنولوجيا في كل محافظة بالجمهورية.

وأضافت نجلاء نصير: المدرسة من بعد الإعدادية ويتم اختيارهم وفق اختبارات ومقابلات شخصية؛ للوصول إلى الفئة المستهدفة، خاصة أن الدراسة باللغة الإنجليزية، في مواد تخصصية على أيدي مهندسين متخصصين في المجال التكنولوجي بجانب المواد الأساسية الأخرى مثل اللغة العربية والدراسات والمواد الأخرى.

وتابعت رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات: أول دفعة تم تخريجها من مدرسة مدينة نصر بواقع 190 طالب وطالبة، وتم تعيينهم في كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا والمعلومات، قبل التحاقهم بالمرحلة الجامعية.

واختتمت: طلبة المدارس يحصلون على شهادة معتمدة دولية تؤهلهم لسوق العمل دون أي اختبارات أو تقييمات في المجال، وأول 3 سنوات دراسة كانت مجانية، وهذا العام رسوم المستهلكات المدرسية بسيطة وفي المتناول تصل لـ6 آلاف جنيه للصف الأول، يمكن تقسيطها من خلال البنوك.