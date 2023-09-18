"فوي فوي فوي" يمثل مصر في سباق الأوسكار

اختير فيلم الدراما والكوميديا “فوي فوي فوي” لتمثيل مصر في القائمة الطويلة لفئة أفضل فيلم دولي في سباق جوائز الأوسكار 2024.

“فوي فوي فوي” يروي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

“فوي فوي فوي” من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال وبذلك ينتقل عمر خلاله من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.



ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم.