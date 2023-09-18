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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

10 قرارات عاجلة لمجلس النواب الليبي في جلسة طارئة جراء إعصار درنة

إعصار درنة
إعصار درنة
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عقد مجلس النواب الليبي  جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح  وبحضور النائب الثاني مصباح دومة، وناقش المجلس خلال جلسته اليوم مستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وخلصت الجلسة إلى ما يلي 10 إجراءات وهي:

 يثمن مجلس النواب عمل الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات والشركات وكافة المواطنين والدول الشقيقة والصديقة التي سارعت للدعم والانقاذ.

  • حث الحكومة الليبية على سرعة تدبير مساكن للأسر التي أصبحت بدون مسكن أو مساكنها غير صالحة للسكن.
    مطالبة الحكومة بسرعة التواصل مع كافة المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر.
  • مطالبة لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بطلب تقارير من الأجهزة الرقابية لتقديمها لمجلس النواب أولاً بأول.
  • مطالبة الحكومة بإعلان احصائيات بالضحايا والمفقودين بشكل يومي وإعلان الجهود المبذولة من كافة الجهات في أعمال الإنقاذ.
  • الشروع في مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة تأهيل المُدن والمناطق المتضررة.
     تكليف السادة أعضاء مجلس النواب عن كل دائرة انتخابية بمتابعة أعمال الجهات المختصة في نطاق دوائرهم الانتخابية وتقديم تقاريرهم للجنة الرئيسية بمجلس النواب وعلى الجهات المختصة تسهيل مهمة السادة أعضاء مجلس النواب.
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