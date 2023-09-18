10 قرارات عاجلة لمجلس النواب الليبي في جلسة طارئة جراء إعصار درنة

عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني مصباح دومة، وناقش المجلس خلال جلسته اليوم مستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وخلصت الجلسة إلى ما يلي 10 إجراءات وهي:

يثمن مجلس النواب عمل الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات والشركات وكافة المواطنين والدول الشقيقة والصديقة التي سارعت للدعم والانقاذ.