دايما في الليل.. ديوان جديد للشاعر محمد خالد الشرقاوي تصدره الهيئة العامة للكتاب

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لإصدار ديوان (دايما في الليل) للشاعر محمد خالد الشرقاوي ضمن سلسلة كتابات جديدة برئاسة تحرير الكاتب منير عتيبة، ومن المقرر طرح الديوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

صرح "الشرقاوي" قائلا "أفكار القصائد نابعة من أزمة ربع العمر وخرجت أغلبها في حالات فرط التفكير أو ما يعرف بالـ overthinking خلال فترات الأرق الليلي الذي أصبح مرض العصر في ظل سيطرة قبضة التكنولوجيا على عقولنا"، مبينًا أن الديوان يتناول كل المشاكل والمخاوف والصراعات النفسية والأفكار التي تدور في ذهن معظم الشباب العربي في فترة بداية الحياة العملية بداية من البحث عن الذات واكتشاف أسرارها".

وأوضح الشاعر أن قصائد الديوان تدور في إطار الليل من ناحية الشكل والبناء الشعري، ومن ناحية المعنى فهو يتحدث عن حالات الضعف الإنساني مثل الوحدة والعجز والتقدم في العمر والسعي والفشل وضياع الفرص والأحلام والنظر إلى المستقبل والبحث عن معنى الحياة في أعماق النفس البشرية.

يذكر أن محمد خالد الشرقاوي حصل على عدد من الجوائز الأدبية آخرها جائزة "ابن خصيب" للإبداع الأدبي، وصدر ديوانه الأول "زمار الحي" عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، وكتب مجموعة أغان لفرق غنائية مستقلة منها "مشروع روح"، و"دورجي باند"، وفرقة "كاريزما"، وفي السودان فرقة "الفنار باند"، وكتب مجموعة استعراضات لفرق مسرحية بجامعة القاهرة وعين شمس وحلوان وفرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح والفرقة القومية للمسرح بسوهاج التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ويعمل حاليا على ديوانه الثالث.