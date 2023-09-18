كريم بنزيما خارج تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي في أبطال آسيا

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، تشكيل العالمي لمواجهة ضد أجمك أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وشهد تشكيل الاتحاد غياب الفرنسي كريم بنزيما الذي يعاني من شد عضلي.

وجاء تشكيل النمور كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: عمر هوساوي ــ أحمد شراحيلي ــ أحمد بامسعود

الوسط: محمد الشنقيطي ــ نجولو كانتي ــ فابينيو ــ حسن كادش

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله ــ رومارينيو ــ هارون كمارا

ويشارك اتحاد جدة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، بصفته حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي 2022-2023.

ووضعت القرعة الاتحاد على رأس المجموعة الثالثة من البطولة، رفقة أندية سبهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي، وأجمك الأوزبكي.