اتحاد عمال مصر: نناشد الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

قال محمد جبران ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، إن الاتحاد متمثل في 27 نقابة عامة تمثل جميع العاملين داخل جمهورية مصر العربية، تعلن دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ونناشد الرئيس باستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها.

وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية " اكسترانيوز "، أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالعمال خلال السنوات السابقة من خلال القرارات والعلاوات التى منحها للعمال والقوانين التي تساهم في الاستقرار.

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ترشح الرئيس السيسي سيكون من أجل استكمال دور مصر الريادي، و تحقيق التنمية المستدامة وذلكً كان لابد من مناشدة الرئيس و نتمني أن يلبي الدعوة و يترشح لفترة جديدة.