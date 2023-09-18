موسكو: روسيا وإيران تحرزان تقدمًا في توقيع اتفاقية تعاون شاملة

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن روسيا وإيران تحرزان تقدمًا في العمل على توقيع اتفاقية تعاون ثنائية شاملة.

وقال مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف - لوكالة "تاس" الروسية - إن الجانبين الروسي والإيراني يعملان حاليًا على كتابة مسودة للاتفاقية.

وأوضح كابولوف، الذي يشغل أيضًا منصب مبعوث الرئاسة الروسية لدى أفغانستان، أن "هذه هي الطريقة المعتادة عندما يتم تجهيز مثل هذه المعاهدات الكبيرة بين الدول، ومن الممكن أن تكون هناك بعض النقاط في مسودة الاتفاقية تتطلب تعديلًا".

وردًا على سؤال حول الموعد المتوقع لتوقيع اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران، قال الدبلوماسي الروسي: "كلما كان أقرب كان ذلك أفضل"، موضحًا أنه بسبب شمول الاتفاقية لعدة مجالات، فإن عدة وزارات وهيئات حكومية في كلا الدولتين تدرسان الاتفاقية، وهو ما يستغرق وقتًا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن موسكو وطهران تبادلتا مسودة اتفاقية التعاون الشامل، لتدرسها فرق العمل المتخصصة، فيما أوضح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي أن الاتفاقية تغطي قطاعات مختلفة للتعاون مثل الأمن والسياسة والثقافة والدفاع، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.