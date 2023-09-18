الموت المفاجئ.. 5 أسباب لزيادة انتشاره أخطرها أمراض القلب.. ضيق التنفس جرس إنذار بنهاية الحياة.. والفحص الدوري وتقليل التوتر طوق النجاة.. أطباء: اتقوا الغضب

من الصعب تحديد متى وكيف يحدث الموت المفاجئ وقد يكون صدمة كبيرة للعائلة والأصدقاء وله أحوال كثيرة يحدث فيها لكن أهل التخصص يقولون الأسباب .

يقول الدكتور محمد ناجي عبد السميع استشارى جراحة وقسطرة القلب والاوعية الدموية وجراحة مناظير الصدر والشعب الهوائية جامعة ميلانو ايطاليا لـ " البوابة نيوز " : اتقوا الغضب، لان الموت المفاجئ هو حالة غليان وانفعال تؤدى الى وفاة غير متوقعة وغالبا ما تحدث فجأة دون أى علامات مسبقة أو أعراض واضحة يمكن أن يكون هناك عدة أسباب للموت المفاجىء ومنها :

اولا: أمراض القلب

تعتبر السكتة القلبية واحدة من أهم أسباب الموت المفاجئ ، ويحدث ذلك الموت المفاجئ عندما يتوقف القلب عن تدفق الدم الى جزء من القلب بسبب انسداد الشرايين التاجية

ثانيا: الاضطرابات الرئوية

قد يحدث انسداد مفاجئ فى الشرايين الرئوية أو نزيف فى الرئة ، مما يؤدى الى توقف التدفق الدموى وحدوث الموت المفاجئ.

ثالثا: اضطرابات فى الجهاز العصبى

يمكن أن تحدث اضطرابات فى الجهاز العصبى تؤثر على وظائف القلب والتنفس ، مثل توقف التنفس المفاجئ أو اضطرابات فى نظم القلب

رابعا: حوادث السيارات والحوادث العنيفة :

قد يحدث الموت المفاجئ نتيجة لإصابات حادة أو نزيف داخلى نتيجة لحوادث سيارات او حوادث اخرى عنيفة مثل السقوط من مكان مرتفع او الانزلاق على أسطح ملساء او مبللة مثل الارتطام بالارض المغطاة بالسيراميك والرخام .

خامسا: التسمم

يمكن أن يحدث الموت المفاجئ نتيجة تعرض الجسم لمواد سامة أو تسمم شديد من أكل أو شرب أو استنشاق يؤدى إلى إختناق لإنقطاع الشهيق ونقص الاوكسجين .

وأنصح الجميع بالفحص الدورى المنتظم للصحة والكشف عن أى أعراض غير طبيعية للحفاظ على صحتك والوقاية من المشاكل الصحية المحتملة .

أعراض الموت المفاجئ :

وأضاف د."عبد السميع " قائلا :الموت المفاجئ عادة لا يترافق بأعراض محددة قبل وقوعه ،حيث يحدث فجأة وبشكل غير متوقع ومع ذلك ، قد تشمل بعض الأعراض العامة التي يمكن أن تحدث قبل الموت المفاجىء وهى:

اولا ..ضيق التنفس أو صعوبة فى التنفس .

ثانيا .. ألم حاد فى الصدر .

ثالثا .. ضعف شديد أو دوخة .

رابعا .. ضعف شديد أو دوخة .

خامسا ..فقدان الوعى المفاجئ .

سادسا ..صداع حاد أو دوار .

سابعا ..غثيان أو تقيؤ.

ثامنا .. تعرق شديد .

تاسعا ..تشنجات أو نوبات .

ومع ذلك ، يجب ملاحظة أن هذه الأعراض ليست محددة للموت المفاجىء فقط ، حيث يمكن أن تكون مرتبطة أيضا بأمراض أخرى ، اذا كنت تعانى من أى مرض من الامراض الاخرى، واذا كنت تعانى من أى من الأعراض أو تشك فى وجود أى مشكلة صحية ، ينصح بالتواصل مع الرعاية الصحية المختصة التى تتبعها ، لتقييم حالتك بشكل دقيق وتوجيهك الى العلاج المناسب .

وعن ماهى الامراض المرتبطة بالموت المفاجئ يخبرنا دكتور حسام المصري استشاري امراض القلب والاوعية الدموية و القسطرة القلبية - عضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه لامراض القلب والاوعية الدموية قائلا لـ " البوابة نيوز " : عدة أمراض ترتبط بالموت المفاجئ وهى :

1- أمراض القلب

مثل السكتة القلبية والتهاب السحايا القلبية وتشنجات الشرايين القلبية وتشنجات الشرايين التاجية ، واضطرابات النظم القلبية .

2- أمراض الرئة

مثل إلتهاب الرئة وإنسداد الشرايين الرئوية و ارتفاع ضغط الشريان الرئوى مما يؤدى إلى ارتباك كل وظائف الجسم والارتباك فى ضربات القلب .

3- إضطرابات الجهاز العصبى

مثل السكتة الدماغية والنوبات الصرعية و إضطرابات النظم القلبية المصاحبة لها والناجمة عن مشاكل فى الجهاز العصبى .

4- اضطرابات الدم

مثل فقر الدم الحاد وارتفاع مستويات البوتاسيوم فى الدم ( الهايبر كاليميا ) .

5- إضرابات الغدد الصماء

مثل اضطرابات الغدة الدرقية والمصاب بها 90 % من نساء مصر بسبب الضغوط اليومية عليها فى العمل والمنزل وكثرة الاعباء على عاتقها وكذلك إرتفاع مستويات الكتالسيوم والصوديوم فى الدم .

6- إضطرابات الجهاز الهضمى

مثل إنسداد الأمعاء وارتجاع المرىء والتهابات العصب الحائر وتقلصات القولون والتهاب جدار المعدة والقرح الناتجة عن الاكل المسبك والمشبع بالدهون والتوابل والشطة وكل الاكل الحريف القاتل لجدار المعدة والتهابات الأمعاء الناتجة عن دسامة وجبات العشاء المتسببة فى تراكم الشوائب فى الأمعاء الدقيقة مع الاهمال من المرضى بتنظيف البطن بكثرة شرب الماء والسوائل الدافئة ..كل ذلك يهلك الإنسان مع الوقت والإهمال .

7- الأمراض العصبية

مثل :النزيف الدماغى والاورام الدماغية والتوتر لعصبى الحاد وجلطات الدماغ الناتجة عن الارتفاع المفاجئ فى ضغط الدم مما يؤدى للوفاة المفاجئة .

هذه مجرد أمثلة للأمراض الناتج عنها الموت المفاجئ والتى ندق بها ناقوس الخطر للناس ان اهتموا بصحتكم والفحص الدورى المستمر .

كيفية الوقاية من الأمراض التى تسبب الموت المفاجئ

بالطبع هذه نصائح عامة تساعدنا فى الوقاية من امراض الموت المفاجئ واعراضها المؤلمة المهلكة :

إتباع نمط حياة صحى

إتباع نمط حياة صحى فى الاكل بتناول الخضروات والفاكهة والالبان والبروتين بانتظام وباعتدال والبتعاد عن السكر والدهون والتناول القليل من النشويات والملح وتناول الحبوب الكاملة والنوم ساعات كافية ليلا لاستعادة الجسد لصحته بعد اى مجهود بشكل يومى والحركة المستمرة وممارسة الالعاب الرياضية والمشى اليومى والامتناع عن التدخين وتقليل تناول الكحوليات .

اجراء الفحص الدورى

يجب القيام بفحوصات دورية وقياس ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر فى الدم والكشف المبكر فى هذه الامراض يساعد فى الكشف عن أمراض القلب ومدى استعداد الشخص لحدوث سكتات دماغية واكتشاف امراض الجهاز العصبى المحتملة قبل حدوثها

قللوا من التوتر

حاولوا ادارة التوتر والضغوط النفسية بواسطة التقنيات الحديثة والاسترخاء والتأمل وممارسة التمارين الرياضية يوميا والاهتمام بالنشاطات التى تساعدك على الاسترخاء وتحسين الحالة العامة للصحة النفسية

تجنب العوامل الخطرة على الصحة

تجنب التعرض للتدخين السلبى والتلوث البيئى بانواعه والبعد عن الاماكن التى يوجد فيها ابعاثات ضارة واتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والاصابات .

إتباع الارشادات الطبية

يجب اتباع تعليمات الاطباء واخذ الادوية بانتظام للوصول الى الشفاء من كل الامراض والمتاعب الصحية والامراض المزمنة.

كن على اتصال بالرعاية الصحية

الحرص على زيارة الطبيب المعالج الخاص بك بانتظام وعمل الفحوصات الرويتينية بانتظام وباستمرار وعمل استشارات طبية فى حال ظهور اى اعراض مفاجئة او غير طبيعية .

تلك النصائح تختلف فى التطبيق من شخص الى اخر لذلك دوما يجب الرجوع للطبيب المعالج الخاص بك .