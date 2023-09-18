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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على أربعة إرهابيين في الأنبار وبغداد

عناصر من قوات الأمن
عناصر من قوات الأمن العراقية
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ألقت قوات تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الإثنين، القبض أربعة متهمين بالإرهاب في الأنبار وبغداد.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في حي الثورة وشارع 20 وسيطرة الموظفين، أسفرت عن القبض على 4 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والمحمودية وكرمة الفلوجة، موضحة أن المتهمين ينتمون إلى عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليًا.

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الاستخبارات العسكرية العراقية الارهاب الأنبار بغداد
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