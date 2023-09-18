زي النهاردة.. تنصيب فليب الثاني ملكا علي فرنسا

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ١٧ سبتمبر ذكري تنصيب فيليب الثاني ملكا لفرنسا، حيث نصب عام1180.



ولد الملك فيلبس في ٢١ أغسطس في باريس عام 1165 لعائلة كابيه الملكية، وكان لويس السابع ملك فرنسا بن لويس السادس بن فيلبس الأول بن هنري الأول بن روبرت الثاني بن أوغو كابيه.

كان من ضمن أخوات فيلبس الملكة مارغريت ملكة المجر والأميرة أليس كونتيسة فيكسن V وكانتا أختان غير شقيقتان له، ولكن كان من المعروف أنه شقيق الإمبراطورة أجنيس إمبراطورة الدولة البيزنطية.

لاعتلال صحة الملك لويس السابع اضطر إلى تتويج ابنه فيلبس على عرش فرنسا عام 1179 وهو ما زال في الرابعة عشر من عمره، وزوجه من إيزابلا كونتيسة وذلك في 28 أبريل 1180 وأعطاها كونتية آرتوا كمهر لها. توفي الملك لويس السابع والد فيلبس وشريكه في الحكم في 18 سبتمبر 1180، وبذلك أصبح فيلبس الثاني ملكاً رسمياً لفرنسا.

نصب فيلبس الثاني أغسطس ولده لويس الثامن وليا للعهد والمولود في 5 سبتمبر 1187 والذي أخذ لقب لويس كونت آرتوا Louبعد موت والدته إيزابيل كونتيسة آرتوا عام 1190.

شارك الملك فيلبس أغسطس ملك فرنسا في الحملات الصليبية الموجهة لبيت المقدس والشام كأحد قوادها وكشريك أساسي للملك ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وفردريك بربروسا ملك ألمانيا وإمبراطور الرومانية المقدسة. توفي فيلبس الثاني أغسطس في 14 يوليو 1223 بمدينة مانت، وتولى الحكم من بعده ابنه الملك لويس الثامن وهو جد الملك لويس التاسع.

