معاقبة المتهمين بسرقة غطاء بالوعة مستشفي العياط المركزي بالسجن المشدد 3 سنوات

عاقبت محكمة جنايات الجيزة “شخصين” بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعة خاصة بمستشفي العياط المركزي، والسجن لمدة عام واحد للمتهم الثالث لكونه طفلا.



وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «6522 /2022 -جنايات مركز العياط والمقيدة برقم 2662 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة» أن للمتهمين ا .ر 17 سنة سائق، طفل لم يبلغ 18 عاما، والمتهم ا .ح 30 سنة عاطل، والمتهم ع ف 29 سنة عاطل، في يوم 7 مايو 2022 سرقوا المهمات المستعملة والمملوكة لمستشفى العياط المركزي "غطاء بالوعة" المبين وصفاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.



وكشف مسئول أمن بمستشفى العياط المركزي، بأنه حال قيامه بأعماله ومروره بالمستشفي، لاحظ اختفاء غطاء بالوعة خاص بالمستشفى فقام بمراجعة كاميرات المراقبة وتوصل لتحديد رقم الدراجة البخارية مرتكبة الواقعة وبها ثلاثة أشخاص، وتوصل لتحديد شخص المتهم الأول منهم وتمكن من خلال الأهالي الوصول إليه وطلب منه إعادة المسروقات فقام المتهم الأول بإعادة غطاء البالوعة المسروق، وتم ضبطه والدراجة البخارية قيادته حال ذلك.



وقدمت النيابة العامة حافظة بيانات إلكترونية "فلاشة بها مقطع مصور حال ارتكاب المتهمين السرقة، ومرفق إفادة رسمية من مستشفي العياط المركزي تفيد ملكيتها للمسروقات.