المؤبد للمتهم بهتك عرض بنت خاله بيوسف الصديق في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم اليوم الإثنين 18 سبتمبر بالدائرة الثامنة برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ في القضية رقم 2508 لسنة 2023 يوسف الصديق برقم 1095 لسنة 2023 والمتهم فيها عبد العزيز.ع.ع بهتك عرض الطفلة شهد.أ.أ ومضاجعتها مضاجعة الأزواج وفاض بكارتها وأصدر الحكم بالسجن المؤبد غيابيا في التهم المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ والد فتاة تدعى شهد .أ وتبلغ من العمر 17 عام باختطافها واغتصابها في الأراضي الزراعية مما أدى الي فض بكارتها واتهم فيها الشاب عبد العزيز.ع.ع باختطافها واغتصابها وهو قريبه ابن عمتها.

وأكدت تحريات المباحث بصحة الواقعة بأن قام الجاني باستدراج الطفلة بالتحايل عليها واستدراجها في منطقة زراعية نائية مليئة بالأشجار بعيد عن القرية وأهليتها وقد اقترنت تلك الجناية، بجناية أخرى إذا أنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها شهد.أ والتي لم تتجاوز عامها الثامنة عشر بالقوة وأحكام قبضته عليها واحتجازها واختطافه موضوع الاتهام الأول وجردها من ملابسها كاشفة عن عورتها ومعاشرة إياها معاشرة الازواج فاضا بكارتها مفضيا شهوته علي النحو التالي في التحقيقات وقام بوعدها بالزواج بدون أخبار أهلها وتهديدها بأن لو علم أبيها فسوف يقتلها.

وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.