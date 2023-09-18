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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موسى دياورا يقود هجوم طلائع الجيش أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز

لقطة أرشيفية
لقطة أرشيفية
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أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني عن التشكيل الرسمي لخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد جهاز الرياضة العسكري.

ويضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: عمر رضوان.
خط الدفاع : أحمد متعب - خالد سطوحي - محمود فتح الله - أحمد زولا.
خط الوسط: فريد شوقي - محمد شحاته - علي حمدي.
خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا - موسى دياورا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد شعبان ومحمد سمير وعبد الرحمن شيكا وكريم حلاوة ويسري وحيد وإسلام محارب وحسن مجدي وبول جوليوس وفارس حاتم.
 

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طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني البنك الأهلي الدوري الممتاز موسى دياورا
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