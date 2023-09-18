المصري الديمقراطي يستطلع آراء عدد من النشطاء السياسيين وشباب القوى السياسية بشأن الانتخابات الرئاسية

التقى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب بعدد من النشطاء السياسيين وشباب القوى السياسية لاستطلاع رأيهم فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وصرح الأمين العام بأن اللقاء الذي تم بالمقر الرئيسي للحزب حضره عدد من قيادات وشباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذين استمعوا للآراء المختلفة فيما يخص المشاركة في الانتخابات والمناخ السياسي الحالي والضمانات الواجب توفرها لخلق مناخ ملائم لتحفيز المواطنين على المشاركة.

يأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات التي تجريها قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لاستطلاع آراء القوى المدنية والأحزاب السياسية بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.