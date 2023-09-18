محافظ المنيا يعلن دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة في العام الدراسي الجديد

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة العام الدراسى الجديد 2023-2024 بإجمالي 368 فصلاً دراسياً بجميع مراكز المحافظة، ليصل بذلك إجمالي المدارس إلى 3251 مدرسة لاستقبال مليون و499 ألف طالب، مشيرا إلى أن المدارس الجديدة تساهم فى تقليل كثافة الفصول، وموجها بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة عناصر العملية التعليمية من بداية اليوم الأول للدراسة .



جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده محافظ المنيا اليوم الإثنين للاطمئنان على جاهزية مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية للعام الدراسي الجديد وذلك بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محيي عبد الرحمن مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة المنيا.



وشدد المحافظ على إنهاء أعمال الترميم والصيانة والتوسعات مع التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة، وسد أي عجز في الأثاث والمقاعد بجميع المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، موجها بتسليم الطلاب جميع الكتب الدراسية دون الالتزام بسداد المصروفات الدراسية، وإعداد خطة كاملة لتوزيع المعلمين بما يضمن سد العجز بمختلف التخصصات قبل بدء الدراسة .



من جانبه، أوضح المهندس محى عبد الرحمن مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن الـ23 مدرسة التى ستدخل الخدمة جاءت ما بين ( 8 مدارس إنشاء جديد و 5 مدارس توسعة و 6 مدارس إحلال كلى ، واحلال جزئى لـ3 مدارس وكذلك تعلية مدرسة بقرية الشرفا)، بالإضافة إلى الانتهاء من 96 مدرسة بالقرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ انطلاق المبادرة وتجرى أعمال الصيانة بعدد 13 مدرسة أخرى.



وأكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم توزيع جميع الكتب الدراسية على جميع الإدارات التعليمية ، تمهيدا لتوزيعها على المدارس ووصولها للطلاب مع أول يوم دراسي، والمرور على كافة المدراس، للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية .



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