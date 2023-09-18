حبس حارسي أمن سرقا 2.2 مليون جنيه من مقاول بالهرم

فتحت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في سرقة مبلغ قدره 2 مليون و200 ألف من مقاول على يد حارسي أمن بمنطقة الهرم، واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، وعليه أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتسلمت جهات التحقيق بنيابة جنو بالجيزة، البلاغ التي الذي ورد لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مقاول – مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط).

وكشفت التحقيقات أن المقاول حضر من بلدته منذ 10 أيام وأقام طرف شخصين من بلدته على سبيل الاستضافة "مستأجرين الشقة محل إقامته حالياً " وهما (حارسى أمن).. وحال عودتهم من الخارج اكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالى (2 مليون و 200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم فى غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (حارسى الأمن سالفى الذكر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتها اعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.