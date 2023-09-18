انتظام 23 لاعبًا من الإسماعيلي داخل معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة "زد" غدًا في الدوري

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، اختيار 23 لاعبًا للقاء الفريق الأول لكرة القدم مع "زد" في افتتاحية الدوري الممتاز المحدد موعدها الرابعة عصر غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى، أشرفوا على مران الخفيف للفريق اليوم الإثنين بوجود اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم لمواجهة "زد " أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وكمال السيد لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد محسن وحمدي النقاز وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومروان حمدي ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي وعمر الساعي وعبد الله السعيد وباسم مرسي وياو أنور ونادر فرج.

واستغرق مدته 45 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع أعضاء الفريق بحاله جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي استبعد الحارس عبد الله جمال وزملاءه كريم عرفات ومحمد إيهاب ومحمد بحيري وعبد الله محمد ومصطفى فارس ومحمد بيومي وصالح جمعة ومحمد وجدي وأبو بكر حمزة الجمل وعمر سعيد وحازم مرسي لأسباب مختلفة.